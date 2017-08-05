На рынке в Казани нашли и уничтожили почти 100 кг «санкционных» яблок

В Казани на одном из рынков города были обнаружены несколько ящиков с польскими яблоками, которые затем были уничтожены на одной из городских свалок. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе татарстанской таможни.

- 7 коробок общим весом 95,2 кг были изъяты из розничного оборота, а затем уничтожены на полигоне ТБО Казани механическим способом, - рассказали в ведомстве.

Ввоз польских яблок и груш на территорию РФ запрещен согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 июля 2015 г “Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ”.

Всего в России с 6 августа 2015 года уничтожили около 17 тыс. тонн продукции из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что продукции растительного происхождения уничтожено 16,4 тыс. тонн, а продукции животноводства утилизировано около 500 тонн. В общей сложности за два года действия эмбарго было задержано 17,1 тыс. тонн санкционной продукции.