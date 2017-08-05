«Идешь и молишься за дорогу». Жители Казани добираются до остановки через репей и коноплю

На месте дороги построили часовню, а взамен тротуар положить забыли

Жители Аметьево сетуют на соседство с церковью, которую построили на месте дороги. Об этом редакции пожаловался читатель Адель.

- В 2005 году, на 1000-летие Казани, для жителей поселка Аметьево сделали асфальтовую дорогу к метро с фонарными столбами, - рассказал Адель. - Несколько лет спустя территорию с этой дорогой заняла церковь, взамен дорогу так и не построив. Теперь жители опять ходят по грязи и в темноте. Приблизительно после 16 часов церковь закрывает калитку, днём можно через них ходить

Деревянная часовня праведной Матроны Московской на улице Моторной построена в 2009 году и обнесена забором. Как указано на официальном сайте Татарстанской митрополии, это всего лишь первое строение будущего храмового комплекса, в будущем здесь будет построен каменный храм в честь Архистратига Божия Михаила.

С разных сторон улицы расположены ворота, однако в будний полдень они закрыты. За воротами явно ухоженная территория с цветами, однако вокруг растет бурьян выше человеческого роста.

Часовню люди обходят по узкой тропинке, заваленной строительным мусором. Здесь растут огромные кусты, репейник, борщевик и даже дикорастущая конопля. Страшно представить, каково женщинам проходить через эти заросли вечером, а то и после наступления темноты.

- Иногда идешь отсюда, потом осматриваешь себя, как бы репей не прицепился или не испачкаться. Сейчас сухо, но в дождь здесь пройти невозможно, лазишь по кустам, чтобы не кататься в грязи. Идешь и молишься, когда же сделают дорогу, - поделилась мыслями прохожая.

Собственно, вот так выглядит эта же тропинка в межсезонье.

В администрации города нам ответили, что часовня стоит не на месте дороги, а в стороне, поэтому по асфальту можно пройти. Вопрос в том, что не всегда это удается из-за закрытости.

- Надо спросить у Епархии, почему они закрывают ворота, - прокомментировали в исполкоме.

В пресс-службе Епархии нам ответили, что не компетентны отвечать на вопрос. Мы отправили официальный запрос на имени митрополита и тогда, в течение 30 дней мы, может быть, получим ответ.