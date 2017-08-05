Мэр Казани о «Ночном велофесте»: «Для нас важно, чтобы жизнь в городе кипела»

В «Ночном велофесте», который прошел в Казани в ночь с 5 на 6 августа, приняли участие более 5 тысяч велосипедистов из Казани, Москвы, Кирова, Бугульмы и других городов. Об этом рассказала директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

Напомним, велофест прошел по местам проживания известных казанских меценатов, маршрут которого составил 29 км.

- В Казани еженедельно проходят мероприятия, которые интересно посещать и казанцам, и гостям. Благодаря таким мероприятиям жизнь становится насыщеннее, интереснее. Важно, что ежегодно в наших фестивалях принимает участие большее количество людей. Для нас важно, чтобы жизнь в Казани кипела. Будем и дальше делать все, чтобы город был насыщен интересными событиями, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.