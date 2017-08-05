Казанцы смогут увидеть в затмение бордово-красную Луну

«Кровавую» Луну смогут увидеть жители России вечером в понедельник, 7 августа, сообщают "Известия". Частичное затмение естественного спутника Земли начнется в 20.25 и продлится до 22.19.

Наблюдения за Луной можно будет вести на всей территории России, кроме Камчатки и Чукотки, где уже наступит утро.

Максимальная фаза над Казанью пройдет в 20:45. В это время луна войдет в земную тень на четверть.

Справка



При так называемом суперлунии полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, поэтому спутник кажется намного больше и ярче, чем обычно. Тень от Земли во время затмения окрашивает его в красные, "кровавые" тона.



Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и благодаря этому частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении, что и объясняет окраску лунного диска.