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За три дня фестиваля около Центра семьи «Казан» съели свыше 12 тонн еды

За три дня фестиваля около Центра семьи "Казан" съели свыше 12 тонн еды
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Фото: скриншот
Всего фестиваль посетили около 45 тысяч человек, подсчет велся при помощи металлорамок, установленных при входе на площадку

За время проведения фестиваля "Вкусная Казань", который состоялся в минувшие выходные около Центра семьи "Казан", посетители съели свыше 12 тонн еды, в том числе 2500 кыстыбургеров и выпито более 7000 литров чая. Об этом рассказала сегодня директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

Всего фестиваль посетили около 45 тысяч человек, подсчет велся при помощи металлорамок, установленных при входе на площадку.

В фестивале приняли участие около 90 кафе и ресторанов города, фермеры из районов Татарстана и участники из Челябинска, Самары, Вологды и Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее ProKazan.ru посетил гастрономический фестиваль "Вкусная Казань" и взял несколько полезных домашних рецептов у фермеров-участников события. 

Н. Вильданов, 07.08.2017, 11:10
Тэги: Еда
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Комментарии

угу07 августа 2017, 11:20
цены там были - неадекват
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Горожанин07 августа 2017, 11:31
Обжоры мля:-D
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Горожанин07 августа 2017, 11:45
А я и не знал про это
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Горожанин07 августа 2017, 11:49
Купили там гирос,: мясо черное (не чистили жаровню на которой жарили) и оно не жевалось, и судя по всему вместо йогурта использовали сметану. На вкус плохо, пресно. Стоит 200 руб.
Думали, что на этом фестивале должны себя продвигать, рекламировать, знакомить с национальными традициями других стран.
Фестиваль не дотягивает до хорошего уровня.
Ведь если люди попробуют и им понравится, то они захотят посетить заведение, представленное на фестивале.
0
3
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лола капустина07 августа 2017, 11:49
Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
2
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Горожанин07 августа 2017, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Купили там гирос,: мясо черное (не чистили жаровню на которой жарили) и оно не жевалось, и судя по всему вместо йогурта использовали сметану. На вкус плохо, пресно. Стоит 200 руб.
Думали, что на этом фестивале должны себя продвигать, рекламировать, знакомить с национальными традициями других стран.
Фестиваль не дотягивает до хорошего уровня.
Ведь если люди попробуют и им понравится, то они захотят посетить заведение, представленное на фестивале.
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Видимо, не повезло. Были там и хороше блюда
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Горожанин07 августа 2017, 12:09
кыстыбургер ??? как патриотично! )))))
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Горожанин07 августа 2017, 12:11
12 тонн еды, в том числе 2500 кыстыбургеров и выпито более 7000 литров чая.

7000литров чая. - это уже 7 тонн )))
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Горожанин07 августа 2017, 12:23
ну короче,как был колхоз так и остался.Лишь бы бабок по-быстрому срубить и приличным названием назвать.
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Горожанин07 августа 2017, 12:34
Я кушать хотел и не знал в какой ресторан пойти,пришлось на базаре купить шаурмаугер,очень вкусна!
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Горожанин07 августа 2017, 12:36
Фестиваль интересный был.
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