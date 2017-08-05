За три дня фестиваля около Центра семьи «Казан» съели свыше 12 тонн еды

Всего фестиваль посетили около 45 тысяч человек, подсчет велся при помощи металлорамок, установленных при входе на площадку

За время проведения фестиваля "Вкусная Казань", который состоялся в минувшие выходные около Центра семьи "Казан", посетители съели свыше 12 тонн еды, в том числе 2500 кыстыбургеров и выпито более 7000 литров чая. Об этом рассказала сегодня директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

Всего фестиваль посетили около 45 тысяч человек, подсчет велся при помощи металлорамок, установленных при входе на площадку.

В фестивале приняли участие около 90 кафе и ресторанов города, фермеры из районов Татарстана и участники из Челябинска, Самары, Вологды и Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее ProKazan.ru посетил гастрономический фестиваль "Вкусная Казань" и взял несколько полезных домашних рецептов у фермеров-участников события.