В Татарстане родилась девочка, у которой сердце с правой стороны

У известного в Татарстане спортсмена — борца из Балтасей Рушана Зарипова родилась дочь. Но малышка родилась необычной — у нее сердце расположено с правой стороны. Об этом пишет издание «Матбугат».

Сообщается, что девочка появилась на свет 5 августа в 9.20 в Казани в роддоме по улице Толстого.

- Эта особенность ребенку перешла по наследству от матери, - говорится в сообщении.

Кстати, в семье борца это второй ребенок, у Зариповых уже растет сын.