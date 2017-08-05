Исполком Казани утвердил новый проект торговых павильонов

Предприниматели смогут реализовать индивидуальный проект павильона, согласовав его с Управлением архитектуры и градостроительства

Исполком Казани утвердил 21 новый проект торговых павильонов. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Жанна Белицкая.

Отмечается, что подготовлены типовые проекты по реализации сувенирной продукции, национальной кухни быстрого питания и мороженного, которые разработали сами предприниматели.

- Предприниматели смогут самостоятельно разработать и реализовать индивидуальный проект павильона, согласовав его с Управлением архитектуры и градостроительства, - сказала Белицкая.

При этом вновь согласовывать или менять внешний вид объекта не требуется, если ранее он уже был согласован с Управлением архитектуры и градостроительства, в случае размещения павильона на основании продления действующего права на пользование земельным участком.