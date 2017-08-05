СМИ: в России снизились цены на отечественные лекарства

Жизненно важные лекарства отечественного производства снизились до 4,7%

С начала текущего года в России цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2%. Об этом пишут «Известия».

Так, жизненно важные лекарства отечественного производства снизились до 4,7%.

- В среднем одна пачка отечественного жизненно важного препарата снизилась с 71,6 руб до 68,2 руб. А вот иностранные лекарства подорожали с 186,8 руб до 189,4 руб, - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве РФ, цены на жизненно важные лекарства снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен на эту категорию.