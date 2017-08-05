В Башкирии при пожаре погибли девять человек, из них пятеро — дети

Сегодня ночью в Бирском районе Башкортостана при пожаре в частном доме погибла семья из девяти человек, из них пятеро — дети. Об этом сообщила пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова, передают «РИА Новости».

Сообщается, что пожар произошел в ночь на понедельник.

- Погибла семья из девяти человек, среди которых пятеро несовершеннолетних детей, - сообщили в МЧС.

В 4.30 утра пожар был полностью потушен. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», на месте работают следователи.