В Казани сегодня ожидается +26 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер юго-западный, умеренный.
В Казани температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов.
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер юго-западный, умеренный.
В Казани температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов.
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