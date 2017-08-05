В Испании впервые пройдет Сабантуй

В Испании в городе Аликанте 14 августа впервые пройдет Сабантуй, об этом сообщается на местном портале Aipea.es. Организаторами мероприятия выступают ассоциация «Татары в Бельгии» и «Русский дом» в Аликанте.

В программе праздника — бег в мешках, разбивание горшков, собирание картошки, гости Сабантуя смогут попробовать национальные блюда Татарстана.

На празднике выступят народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов и финалистка телевизионного проекта «Голос. Дети. 2» Саида Мухаметзянова.

Напомним, ранее в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды.