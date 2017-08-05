В Татарстане сильный ветер повредил кровли двух десятков домов

В результате происшествия никто не пострадал

В Нурлатском районе Татарстана накануне вечером во время прохождения грозового фронта в двух населенных пунктах сильный ветер повредил кровли 20 жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Из-за кратковременного усиления ветра до 17 м/с в селе Ерыкла частично повреждена кровля 15 жилых домов, а в Нурлате - еще пяти домов, четыре из которых многоквартирные.В этих домах проживает 177 человек.

В результате происшествия никто не пострадал, завершить восстановительные работы планируется завтра, 7 августа.

Отметим, что сегодня, по прогнозу синоптиков, в Татарстане также ожидаются грозы.