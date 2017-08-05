Сегодня в Татарстане ожидаются дожди с грозами и градом

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами сильный. В некоторых районах возможна гроза и град. Днем осадков не ожидается.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе с кратковременными усилениями до 15—20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов. Максимальная температура воздуха днем по Татарстану от +22 до +27 градусов.

В Казани температура воздуха днем составит от +22 до +25 градусов.