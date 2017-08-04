Туристический маршрут «Великий Волжский путь» откроется этой осенью

Первые туристы проедут по маршруту "Великий Волжский путь" осенью 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

По его словам, проработаны следующие маршруты:

Казань - Йошкар- Ола - Чебоксары

Казань - Ульяновск - Самара

Нижний Новгород - Чебоксары - Казань

Киров - Йошкар-Ола - Казань

Тестировать маршруты будут на школьниках, так как их проще всего организовать.

- Там комбинированный транспорт - есть поезд плюс автобус, есть только поезд или автобус, в зависимости от того, из какого региона они едут. Идея - что в каждом маршруте включено три региона, то есть по дню в каждом регионе. Маршрут подобран так, чтобы регионы были рядом и время на перемещение было минимальное, - цитирует слова Сергея Иванова ТАСС.