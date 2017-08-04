В Казани посадили мошенницу, которая украла у лидеров ОПС «Квартала» 6 миллионов

Верховный суд Татарстана отклонил ее апелляционную жалобу на приговор Московского райсуда Казани, который признал ее виновной в мошенничестве

В Казани на шесть лет колонии посадили мошенницу, которая обманула лидеров крупного преступного сообщества «Квартала». Как сообщает "Коммерсант", 50-летняя Маргарита Артемьева взяла с родных Фарида Галиуллина (Фара) и Сергея Калинина (Гусь) 6 миллионов рублей, пообещая обезопасить от пожизненного заключения якобы через связи, которые у нее имуются. Однако члены группировки были приговорены к высшей мере, мошенница просто обманула и скрылась с деньгами.

Согласно материалам дела, Маргарита Артемьева обманула не только их, всего с марта 2007 года по март 2013 года она украла у различных людей более 33 миллионов.

О группировке «Квартала»

Напомним, ОПС «Квартала» была образована в 90-х годах путем слияния около 30 молодежных банд Казани, среди которых -«27-й квартал», «38-й квартал», «39-й квартал» и «56-й квартал». У группировки не было определённого лидера, все вопросы решались главарями таких банд на так называемых «сходняках». По своеобразному договору эти банды не воевали друг с другом, не предъявляли друг другу претензий, помогали друг другу в разборках с другими ОПГ Казани.

Группировка «Квартала» занималась традиционным для того времени рэкетом. Отказывавшихся платить ждала неминуемая расправа. Лишь начиная с 1997 года группировка стала заниматься «более серьёзными делами». После того как с криминальной арены исчезли «Хади Такташ» и «Жилка», «Квартала» стала главной преступной группировкой города.

По некоторым данным, группировка обложила данью бизнес Казани. Под контролем бандитов оказались ряд крупных городских рынков, магазинов, автостоянок. Также группировка практиковала убийство владельцев дорогих иномарок с целью угона последних, торговлю наркотиками, разбои, грабежи, заказные убийства. Так, в течение всего одной недели члены группировки совершили 6 убийств владельцев автомобилей и их угон.

Аресты и приговоры

Аресты участников ОПС начались в 2005 году. В сентябре 2008 года Верховный суд Татарстана вынес приговор: Фаре и Гусю назначили пожизненное лишение свободы. Остальные члены ОПС, получили от пяти лет условного лишения свободы до 24 лет в колонии строгого режима. Впоследствии ВС РФ снизил Фаре срок с пожизненного до 25 лет колонии строгого режима, но без содействия Артемьевой, а благодаря усилиям адвоката.

Помимо прочего Артемьева была признана виновной судом в махинациях с земельными участками, которые обещала продать по невысокой цене.