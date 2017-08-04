Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и гроза

Сегодня, 5 августа, в Казани ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха днем составит 22-25 градусов тепла.

Как сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в столице республике прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза с градом. Ветер юго-западный умеренный, днем местами кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Отметим, что в этот же день, не только годом ранее, в Казани температура воздуха достигала 27 градусов, а в 2015 году столбики термометров поднялись лишь до отметки в 19 градусов тепла.