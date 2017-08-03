Финишная прямая: в Казани ДК Ленина восстановят в стиле сталинского ампира

Реконструкцию комплекса планируют завершить в конце сентября — начале октября

Работы по реконструкции ДК Ленина на сегодняшний день подходят к финишной прямой. Реконструкцию комплекса планируют завершить в конце сентября — начале октября, передает kzn.ru.

Отмечается, что культурно-досуговый комплекс будет восстановлен в стилистике советского неоклассицизма и сталинского ампира.

- Готовность в районе 75%. Сделана кровля, отмостка, отреставрированы ступени. Мы находимся на финишной прямой – приступили к отделочным работам, - отметил генеральный директор подрядной организации ООО «Восток-С» Олег Новосельский.

Кроме того, в ходе реконструкции изменения претерпит кинозал на 200 мест.

- Перед нами стоит интересная задача – «поженить» две эпохи, то есть выполнить требования сегодняшнего дня и сохранить лицо эпохи прошлого века, сталинского ампира, и мы стараемся удержать этот баланс, - сказала директор дома-музея В.П.Аксенова Ирина Аксенова.

Также обновится спортивный зал, где сохранится брусковый пол, а также появятся элементы той эпохи в виде разных арт-объектов – лозунгов.

Напомним, решение отремонтировать ДК Ленина было принято в прошлом году президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.