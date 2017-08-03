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В Татарстане наказали мать, которая давала 2-летнему ребенку курить кальян

В Татарстане наказали мать, которая давала 2-летнему ребенку курить кальян
16+
Фото: скриншот видео

26-летнюю жительницу Балтасей, которая давала своей 2-летней дочери курить кальян, привлекли к ответственности. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, прокуратура начала проверку сразу после того, как в одной из социальных сетей появилось видео, на котором женщина выпивает в компании подруг и в какой-то момент дат покурить кальян ребенку.

- В ходе проверки был сделан вывод, что семья благополучная, на учете не состоит, - отметили в ведомстве.

К слову, видео было сделано 1 августа. В это время муж женщины находился в командировке, в старшая дочь — у бабушки.

- Женщина свою вину признала и раскаялась. В отношении нее за ненадлежащие поведение составили протокол об административном правонарушении, - добавили в прокуратуре, передает «Татар-информ». 

Люция Кашапова, 04.08.2017, 16:14
Тэги: Дети
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Комментарии

Димас люблю пивас04 августа 2017, 16:35
Сидят люди спокойно отдыхают у себя, никому не мешая, не шумят даже! Но нет, всегда найдутся недовольные жизнью идиоты, которые рады залезть в чужую семью, лишь для утверждения своих принципов!
Я очень надеюсь, что заявил об этом видео все-таки человек имеюший какие-то личные счеты с этой женщиной, тогда еще можно объяснить! А если просто это упоротый зожывец, то неплохо было его самого накурить кальяном! А зожывцы они такие, от одной лишь затяжки могут на тот свет отправиться!
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Горожанин04 августа 2017, 16:47
Во первых в кальяне нет ничего вредного, во вторых на видно видно что она ребёнку дала потрогать его потомучто было интересно ребёнку откуда идёт дым, ребёнок немного попробовал, но даже немного дыма не вдохнул. Если бы ему давали курить траву, пить водку то за это можно ругать и привлекать к ответственности, а здесь все было как во многих семьях, если каждую семью снимать на видео и публиковать в интернет, можно увидеть много всего "интересного"
2
1
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Горожанин04 августа 2017, 16:52
женщина выпивает в компании подруг и в какой-то момент дат покурить :-D
у вас там в редакции уже тяпнеца с кальянаме?
0
0
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Димас люблю пивас04 августа 2017, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Во первых в кальяне нет ничего вредного, во вторых на видно видно что она ребёнку дала потрогать его потомучто было интересно ребёнку откуда идёт дым, ребёнок немного попробовал, но даже немного дыма не вдохнул. Если бы ему давали курить траву, пить водку то за это можно ругать и привлекать к ответственности, а здесь все было как во многих семьях, если каждую семью снимать на видео и публиковать в интернет, можно увидеть много всего "интересного"
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Вообще если правильно защищать свои права, то можно сказать что просто пускали пар! Пусть попробуют докажут, что там табак был!
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0
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Горожанин04 августа 2017, 17:13
А причем тут штраф? Кому в карман? Т.е. государство опять решило нагреться на гражданах?)))
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