В Татарстане наказали мать, которая давала 2-летнему ребенку курить кальян

26-летнюю жительницу Балтасей, которая давала своей 2-летней дочери курить кальян, привлекли к ответственности. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, прокуратура начала проверку сразу после того, как в одной из социальных сетей появилось видео, на котором женщина выпивает в компании подруг и в какой-то момент дат покурить кальян ребенку.

- В ходе проверки был сделан вывод, что семья благополучная, на учете не состоит, - отметили в ведомстве.

К слову, видео было сделано 1 августа. В это время муж женщины находился в командировке, в старшая дочь — у бабушки.

- Женщина свою вину признала и раскаялась. В отношении нее за ненадлежащие поведение составили протокол об административном правонарушении, - добавили в прокуратуре, передает «Татар-информ».