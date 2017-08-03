В Чистополе 18-летний парень избил и изнасиловал 14-летнюю школьницу, об этом сообщил источник ProKazan.ru. Инцидент случился поздно вечером 27 июля.

По предварительным данным, около 22:00 пьяный парень встретил знакомую школьницу в лесном массиве "Дубравушка", в ходе разговора он напал на нее, избил и изнасиловал.

Школьница обратилась в полицию, по данному факту было возбуждено дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

Идет расследование.