Казанца, который ранил ножом двоих полицейских, приговорили к 15 годам колонии

Верховный суд РТ признал виновным 47-летнего Марата Гараева, который ранил ножом двоих полицейских. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с подсудимого 300 тысяч и 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Напомним, вечером 16 января текущего года Гараев, находясь в квартире на улице Беломорской, напал на двух сотрудников полиции, которые пришли к нему с обыском. Отметим, что в этот момент подсудимый находился в состоянии наркотического опьянения.

- Гараев нанес одному полицейскому удар ножом в грудь, другому — в грудь и живот, причинив тяжкий вред их здоровью, - сообщили в ведомстве.

Также в ходе обыска в квартире подсудимого оперативники нашли почти 75 гр наркотического средства.