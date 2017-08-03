До конца августа в Казани перекроют 27 улиц: ProKazan.ru публикует список

Исполком города просит быть автомобилистов внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков

С сегодняшнего дня и до 31 августа в Казани поэтапно будут закрыты 27 улиц города. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Отмечается, что ограничение движения связано с капитальным ремонтом дорог.

Таким образом, движение будет перекрыто на следующих участках:

Кроме того, с 4 по 12 августа будет закрыта одна полоса движения по улице А.Кутуя в районе дома №95.

В связи с этим Исполком города просит быть автомобилистов внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.