Суд оставил под арестом до сентября парня, с которого сняли обвинения в разгроме кладбища

В Казани до 7 сентября продлили срок ареста 24-летнему Ростиславу Малахову, которого еще в мае признали невиновным в погроме на Ново-Татарском кладбище, однако позже его заподозрили еще в ряде преступлений. Заседание суда прошло накануне.

Малахов остается в СИЗО, так как его подозревают в укусе сотрудника полиции при задержании 6 марта ("Применение насилия в отношении представителя власти"), в написании экстремистского поста в соцсети ("Возбуждение ненависти либо вражды") и в ложном доносе на полицейских ("ложный донос").

Ходатайство о продлении ареста следователь СК объяснил тем, что следствие еще не окончено.

- Чем следствие занималось все это время - более двух месяцев? Мой адвокат буквально тормошит вас, чтобы вы проводили экспертизы, просили мы и о прохождении проверки на детекторе лжи, но никто не шевелится. Следствие просто стоит, ничего не расследуется. Зачем я сижу в СИЗО все это время - просто так? На каких основаниях вообще я под стражей? - обратился к следователям подозреваемый, но ответов не получил.

По словам следователя, на свободе Ростислав Малахов может пытаться повлиять на ход следствия, на свидетелей и даже на потерпевшего (укушенного полицейского).

В итоге Советский суд Казани принял решение продлить срок ареста подозреваемому до 7 сентября.