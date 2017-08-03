В Татарстане на ремонт лагерей выделено 100 млн рублей

Ежегодно в Татарстане на ремонт детских оздоровительных лагерей из бюджета республики выделяется 100 млн рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции журналистам сообщил специалист отдела дополнительного образования и социальных программ министерства по делам молодежи и спорту РТ Рустам Юсупов.

- Программу еще приняли в 2014 году. Так, согласно этой программе на ремонт и реконструкцию детских лагерей выделяется 100 млн рублей, - отметил Юсупов.

Однако по словам депутата Госдумы Марата Бариева, оснащение сельских лагерей во многом не соответствует стандартам.

- Конечно, сельские лагеря немного отстают от тех лагерей, которые расположены в крупных городах. Но в целом Татарстан испытывает меньше проблем в сфере детского отдыха, чем другие регионы, - отметил депутат.

Так, он подчеркнул, что во многом многие субъекты РФ равняются на опыт Республики Татарстан. Бариев также отметил, что для организации безопасного детского отдыха будет создаваться единый федеральный реестр.

- Закон уже принят, который будет регулировать детский отдых. Лагеря будем приводить к единым требованиям, будут создаваться стандарты, которые исключат неподготовленных специалистов, - подчеркнул спикер.

На сегодняшний день в республике не все базы отдыха соответствуют высоким требованиям, в частности это касается загородных баз отдыха.

- Очень важно привести все к единым требованиям, чтобы не было трагических случаев. Конечно, это потребует дополнительных затрат. Но условия должны улучшаться, как и подготовка квалифицированных кадров, - добавил Марат Бариев.

Таким образом, сегодня в республике работают 118 детских оздоровительных лагерей. Также согласно постановлению кабмина РТ, в этом году планируется оздоровить 5940 человек на черноморском побережье.

- Мы работаем по трем направлениям — Туапсе, Анапа и Крым. 2120 человек находятся в Крыму, 720 человек в Анапе и 1100 в Туапсе, - заключил специалист отдела дополнительного образования и социальных программ министерства по делам молодежи и спорту РТ Рустам Юсупов.