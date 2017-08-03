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Казанский молочный комбинат планирует возобновить работу 1 сентября

Казанский молочный комбинат планирует возобновить работу 1 сентября
16+
Фото: prav.tatarstan.ru

Казанский молочный комбинат планирует возобновить работу с 1 сентября. Об этом сообщили в Минсельхозпроде РТ.

- Молочный комбинат планируют запустить 1 сентября. Я сам покупал казанское молоко и надеюсь, что качество его не упадет. Предпосылок для этого нет, как нет их и для подорожания молока. Ведь комбинаты рабочие, технологии прежние, даже люди будут работать те же, - сообщили в ведомстве, передает АИФ.

Отмечается, что новый хозяин уже принял обратно работников котельной, энергетиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский молочный комбинат, ранее арендованный компанией «Просто молоко», купит удмуртский агрохолдинг «КОМОС». Стоимость комбината оценили в 1 млрд рублей. 

Люция Кашапова, 04.08.2017, 12:14
Тэги: Производство
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Комментарии

Горожанин04 августа 2017, 12:31
Улыбнули... "...Ведь комбинаты рабочие, технологии прежние, даже люди будут работать те же..." - в Минсельхозпроде РТ всерьез считают, что качество и цена определяются только этими составляющими? :-D
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Казанец04 августа 2017, 13:06
Кто знает, напишите. У нас в Казани что нибудь производят....? Мыло - Нижний Новгород. Кофе - Нижний. Яйца - Кировс. обл. Молокл - чуващия и т.д. Туал. бум - вологодск обл.
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ага04 августа 2017, 13:14
В ответ на комментарий пользователя
Кто знает, напишите. У нас в Казани что нибудь производят....? Мыло - Нижний Новгород. Кофе - Нижний. Яйца - Кировс. обл. Молокл - чуващия и т.д. Туал. бум - вологодск обл.
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так-то туалетная бумага производится в Казани.
в Залесном.
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ага04 августа 2017, 13:19
Мел, известку и крахмал завезли.
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12804 августа 2017, 13:24
В ответ на комментарий пользователя
Кто знает, напишите. У нас в Казани что нибудь производят....? Мыло - Нижний Новгород. Кофе - Нижний. Яйца - Кировс. обл. Молокл - чуващия и т.д. Туал. бум - вологодск обл.
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Туалетная бумага казанская:-D
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12804 августа 2017, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Кто знает, напишите. У нас в Казани что нибудь производят....? Мыло - Нижний Новгород. Кофе - Нижний. Яйца - Кировс. обл. Молокл - чуващия и т.д. Туал. бум - вологодск обл.
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А так вообще: вертолеты, самолеты, электрические соединители, полиэтилен, электрические щиты, медицинские инструменты, станки для сварки ПЭ труб и многое другое
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ага04 августа 2017, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
А так вообще: вертолеты, самолеты, электрические соединители, полиэтилен, электрические щиты, медицинские инструменты, станки для сварки ПЭ труб и многое другое
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Отчитался прям, как на пленуме КПСС. Осталось только количество, для плана на пятилетку. Могу только про КАПО и Медприбор сказать, загнул ты.:-D
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Горожанин04 августа 2017, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Улыбнули... "...Ведь комбинаты рабочие, технологии прежние, даже люди будут работать те же..." - в Минсельхозпроде РТ всерьез считают, что качество и цена определяются только этими составляющими? :-D
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Качество и цена во многом определяются менеджментом.
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12804 августа 2017, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Отчитался прям, как на пленуме КПСС. Осталось только количество, для плана на пятилетку. Могу только про КАПО и Медприбор сказать, загнул ты.:-D
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Кроме Медприбора еще "Румэкс Инструментс", "Титан Серджикал", "Хэлп" и еще парочка B-|
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Горожанин04 августа 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Туалетная бумага казанская:-D
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хреновая
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