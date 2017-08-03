Казанский молочный комбинат планирует возобновить работу 1 сентября

Казанский молочный комбинат планирует возобновить работу с 1 сентября. Об этом сообщили в Минсельхозпроде РТ.

- Молочный комбинат планируют запустить 1 сентября. Я сам покупал казанское молоко и надеюсь, что качество его не упадет. Предпосылок для этого нет, как нет их и для подорожания молока. Ведь комбинаты рабочие, технологии прежние, даже люди будут работать те же, - сообщили в ведомстве, передает АИФ.

Отмечается, что новый хозяин уже принял обратно работников котельной, энергетиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский молочный комбинат, ранее арендованный компанией «Просто молоко», купит удмуртский агрохолдинг «КОМОС». Стоимость комбината оценили в 1 млрд рублей.