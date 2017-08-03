Правительство России предложило расширить основания для изъятия полномочий у регионов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий «универсальные основания» для изъятия переданных субъектам Федерации полномочий. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Сейчас правительство и президент могут изымать переданные регионам полномочия в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.

Законопроект предлагает сделать возможным изъятие полномочий, если на территории региона федеральные органы осуществляют те же по содержанию полномочия, что и региональные органы исполнительной власти. Однако изымать полномочия следует, если это позволит обеспечить сокращение расходов на финансирование таких полномочий, уточняется в тексте документа.

Также предлагается допустить изъятие полномочий у регионов в случаях, если их исполнение необходимо «для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства», а также «международных и общенациональных мероприятий». Если переданные полномочия не могут исполняться субъектом Федерации в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией, их также сможет забирать себе центр.

Правительство может передавать регионам федеральные полномочия в сферах охраны здоровья граждан, социальной защиты и занятости населения, охраны объектов культурного наследия, ветеринарии, охраны объектов животного мира, сохранения охотничьих ресурсов, градостроительной деятельности.​

Напомним, ранее стало известно, что позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу.