В Татарстане на Волге нашли тело рыбака из Ульяновска

Накануне в Тетюшском районе Татарстана в 10 метрах от берега Волги нашли тело 62-летнего рыбака из Ульяновска, который пропал 28 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Товарищи рыбака рассказали, что он с ними поссорился и куда-то ушел, на телефонные звонки не отвечал, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что спасатели искали мужчину с 28 по 1 августа, а 3 августа рыбака недалеко от берега обнаружил сотрудник полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.