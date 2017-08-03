СМИ: В России рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза

Лекарства, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за первое полугодие текущего 2017 года подорожали на 7,6%, что в 3,3 раза выше уровня официальной инфляции, пишет газета "Известия".

По мнению опрошенных изданием экспертов лекарственного рынка, таким образом аптеки пытаются компенсировать убытки, которые понесли из-за жесткого регулирования цен на ЖНФЛП. Еще один фактор, влияющий на рост цен - курс национальной валюты.

Росздравнадзор рассказал ведомству, что лекарства из разных ценовых категорий прибавляли в цене на полках аптек с разной интенсивностью. Препараты стоимостью до 50 рублей за упаковку подорожали на 1,8%, сегмент от 50 до 500 рублей за пачку - на 7,9%. Препараты дороже 500 рублей также росли в цене 7,9%.

- Цены на лекарственные средства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно. Цены же на препараты из перечня ЖНВЛП с 2009 года регулируются государством — список таких лекарств ежегодно утверждается правительством, - отмечается в сообщении.

"ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и всё еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются", - пояснила позицию аптек глава "Аптечной гильдии" Елена Неволина. Если аптеки не будут повышать стоимость "разрешенных" лекарств, то будут работать себе в убыток.

- Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено, - добавила она.