Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин «стал» «Героем нации»

Накануне в ходе заседания Всемирного конгресса татар президент РТ Рустам Минниханов наградил спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина высшей общественной наградой Татарстана - орденом "Герой нации", сообщает пресс-служба парламента.

В свою очередь Мухаметшин отметил, что получить такую высокую награду в юбилейный для Конгресса год для него очень символично.

- Марат Мулюков, Фаузия Байрамова, Туфан Миннуллин и другие депутаты Государственного Совета буквально принуждали меня учить родной язык и говорить на татарском. Сейчас я общаюсь на нем свободно, и горжусь этим, - заявил Мухаметшин.