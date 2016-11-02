В Казани полиция задержала пресс-секретаря кампании Навального

Сегодня в казанском штабе оппозиционера Алексея Навального сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по РТ задержали пресс-секретаря избирательной кампании Навального Руслана Шаведдинова, передают «Idel.Реалии».

- Они заявили, что у них есть какие-то материалы на Руслана. Больше ничего неизвестно. Сейчас ищем адвоката, - сообщила координатор казанского штаба Эльвира Дмитриева.

Отмечается, что Шаведдинов, как и координатор кампании по Поволжью Екатерина Мартышева приехали в Казань, чтобы встретиться с волонтерами.