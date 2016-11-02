В Казани полиция задержала пресс-секретаря кампании Навального

Сегодня в казанском штабе оппозиционера Алексея Навального сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по РТ задержали пресс-секретаря избирательной кампании Навального Руслана Шаведдинова, передают «Idel.Реалии».
- Они заявили, что у них есть какие-то материалы на Руслана. Больше ничего неизвестно. Сейчас ищем адвоката, - сообщила координатор казанского штаба Эльвира Дмитриева.
Отмечается, что Шаведдинов, как и координатор кампании по Поволжью Екатерина Мартышева приехали в Казань, чтобы встретиться с волонтерами.
Прилетел в Казань. Назначил встречу с волонтерами на 19:00. Только что пришли эшники и чувак из ФСБ и увозят меня в отделение. Такой день.— ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 3 августа 2017 г.