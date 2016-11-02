ГИБДД Казани пожаловалась на 38 киосков, создающих угрозу безопасности дорожного движения

В Приволжском районе Казани незаконно расположены 38 киосков, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Отмечается, что нарушение земельного законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. Поводом вмешательства стало обращение начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани по вопросу законности расположения торговых киосков и павильонов на улицах Кул-Гали и Овражной.

- По закону права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами и подлежат государственной регистрации. Несмотря на это, местными властями необходимые меры в рамках муниципального контроля не принимаются, - сообщили в ведомстве.

Таким образом, по результатам проверки прокуратура потребовала устранить все нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.