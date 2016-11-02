Наверх
Директор ИТ-парка о самых интересных стартапах и том, как создать свой бизнес в ИТ
18:50, сегодня4
В Казани полиция задержала пресс-секретаря кампании Навального
18:45, сегодня13
В Татарстане мать давала курить кальян ребенку
18:12, сегодня21
В Татарстане рабочего насмерть завалило землей
17:28, сегодня10
Тест ProKazan.ru: какая ты "Пятёрочка"
ГИБДД Казани пожаловалась на 38 киосков, создающих угрозу безопасности дорожного движения
16:56, сегодня8
Реклама.
В "Рубин" перешел исландский защитник Рагнар Сигурдссон
16:47, сегодня2
"Пункт проката колясок и скидки на такси". Что нужно добавить в Казани для беременных
16:43, сегодня1
Инфографика ProKazan.ru: Все, что нужно знать о яйцах
КФУ хочет купить беспилотник за 1,5 млн рублей
16:14, сегодня8
В Казани осудили прораба, из-за которого водитель "Газели" упал в шахту лифта на стройке
16:09, сегодня8
Завтра в Казани будет без осадков и +26 градусов
15:42, сегодня2
В Казани стартует новый телепрокт «Звезда Караоке»
В России стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом‍
15:15, сегодня12
В Татарстане прожиточный минимум составил 8 568 рублей
15:15, сегодня10
Интерьер дня: 2-комнатная квартира в стиле минимализм с элементами прованса
15:11, сегодня6
Компания Smile ROOM предлагает казанцам безопасное отбеливание зубов
В Казани родители назвали детей Нил, Раделия и Рем
14:53, сегодня15
Стал известен маршрут «Ночного велофеста», который пройдет в Казани
14:48, сегодня3
«Татнефть» хочет на Кремлевской набережной создать сквер
14:24, сегодня8
Очередной удар по обналичке: за связь с однодневками заплатят руководители
Tele2 сняла своих клиентов в рекламе
14:11, сегодня
"Напрасная шумиха": Шаймиев ответил на слова Путина об изучении неродных языков‍
13:59, сегодня51
Первый Свадебный YOUTUBE-канал запущен в Казани!
13:47, сегодня3
Эксперимент ProKazan.ru: где в Казани выгоднее всего покупать автомобиль
В Челнах появится комплекс для заклания жертвенных животных‍
13:23, сегодня13
Масса или рельеф: казанские фитнес-инструкторы объясняют разницу
13:20, сегодня5
В центре Казани Toyota после столкновения с Honda сбила на тротуаре пешехода
13:02, сегодня7
ЦБ РФ помогает налоговикам бороться с обналичкой
Экс-главу Татфондбанка требуют признать банкротом
12:37, сегодня18
В хоккейном клубе «Челны» нечем кормить хоккеистов
12:05, сегодня20
СМИ: власти Казани отказались называть улицу именем Высоцкого
11:39, сегодня45
Телепроект 'Звезда Караоке' набирает обороты!
В России в школьную программу с 1 сентября вернут астрономию
11:23, сегодня21
В Юдино очистят пляж и дно озера Изумрудное
11:03, сегодня21
На пяти пляжах Татарстана запрещено купаться из-за "грязной" воды
10:53, сегодня6
40% казанцев боятся бухгалтерии: почему горожане не занимаются бизнесом
Соцсети: на трассе Челны-Казань «МАЗ» врезался в припаркованный фургон
10:36, сегодня
"Лебединое озеро на Черном" -  новый проект КамаСтройИнвест под стенами Казанского Кремля
10:25, сегодня3
В Казани до конца сентября будет закрыта часть улицы Марджани
10:13, сегодня2
Казанцев предупредили о летнем росте краж в квартирах и домах
На возводимом в Самаре ПСО "Казань" стадионе произошел пожар
10:12, сегодня7
Батл: за и против переезда из России. Отвечают казанская эмигрантка и маркетолог-патриот
09:55, сегодня42
Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани
09:36, сегодня11
СМИ: в России впервые в 2017 году стали дешеветь овощи‍
09:20, сегодня13
Мы для них — вся жизнь: забавные фотографии собак от казанского фотографа-анималиста
09:06, сегодня3
Собачий приют под Казанью: как жители Германии спасают казанских дворняжек от смерти
09:01, сегодня19
Наэкономили: за неуплату налогов отвечают руководители
09:00, сегодня7
Вылетевшего из Казани освобожденного "вора в законе" Пецо задержали в Украине
08:54, сегодня15
Под Казанью в оросительном канале утонула 13-летняя девочка
08:35, сегодня5
СМИ: В России хотят запретить пускать бензиновые автомобили в крупные города
08:19, сегодня31
Сегодня в Казани ожидаются дожди и +29 градусов
06:16, сегодня2
Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана»
18:45, 02.08.201789
Владелец бренда «Велоночь» обвинил Исполком Казани в плагиате
18:19, 02.08.201719
В Татарстане осудили пенсионера, который подорвал гранатой зятя
17:45, 02.08.20178
В Казани собираются искусственно оплодотворить 21-летнюю Малышку
17:22, 02.08.201715
1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
17:13, 02.08.20172
В Казани осудили экс-главу районного ГИБДД, забиравшего зарплату у сисадмина
17:11, 02.08.201711
Президент Татарстана подарил многодетному отцу автомобиль
17:06, 02.08.201737
В Казани для проезда закроют участок Копылова-Декабристов
16:37, 02.08.20176
День ВДВ в Казани в соцсетях: десантники на кабриолете и флаг вне закона
16:24, 02.08.201768
Завтра в Казани ожидается до +29 градусов
16:10, 02.08.20174
Блог редактора: почему казанские музеи остались в прошлом и как нужно их изменить?
16:00, 02.08.20175
Продолжение скандала в храме под Елабугой: верующие нашли новые «откровенные» фото
15:39, 02.08.201728
Освобожденного досрочно в Казани "вора в законе" Пецо депортировали из России
14:51, 02.08.201732
«Это не дядя Ваня с гаечным ключом». Минстрой рассказал о строительстве новых школ в РТ
14:51, 02.08.201710
Мэру Казани понравились кондиционеры в детской поликлинике №9
14:37, 02.08.201730
В Казани будут судить водителя, который сжег Mazda женщины, "подрезавшей" его
14:13, 02.08.201735
Минобр РТ: Курбан байрам не помешает проведению Дня знаний
13:58, 02.08.20179
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

КФУ хочет купить беспилотник за 1,5 млн рублей

КФУ хочет купить беспилотник за 1,5 млн рублей
16+
Фото: pixabay.com

Казанский федеральный университет хочет купить беспилотный летательный аппарат за 1, 499 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно техническому заданию, беспилотник должен иметь камеры высокого разрешения, скорость не менее 55 км/ч, а также продолжительность полета не меньше 55 минут.

- Беспилотник будут использовать для получения изображения местности, которые позволят построить фотосхемы, ортофотопланы и крупномасштабные топографические планы, - говорится в сообщении. 

Люция Кашапова, 03.08.2017, 16:14
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 16:29
Phantom 4 pro стоит 1500 USD ну плюс растаможка, накинем 30%, полюбасу не боле двух тысяч долларов - это 120-130 тысяч рублей, откуда 1,5 ляма
0
5
Согласны с автором?
Горожаеин03 августа 2017, 16:32
КФУ как мыши попавшие в мышеловку.Не знают уже что купить.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2017, 16:39
Навальный - спец по дронам и мутным схемам
4
0
Согласны с автором?
12303 августа 2017, 16:46
Дети подросли, игрушки подорожали
0
3
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2017, 16:46
Опять деньги зажулят,но и КФУ.В Китае полно конструкторов за 20-30 тыс.руб Можно собрать и посолиднее требуемому.Могут даже школьники 8-10 классов.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2017, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Phantom 4 pro стоит 1500 USD ну плюс растаможка, накинем 30%, полюбасу не боле двух тысяч долларов - это 120-130 тысяч рублей, откуда 1,5 ляма
Развернуть
Ну ты как маленький прямо..... 8-*
0
2
Согласны с автором?
Горожаеин03 августа 2017, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты как маленький прямо..... 8-*
Развернуть
Ну всё,млять. Теперь маленьким быть нельзя. Что ты,что ты.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2017, 18:02
У них мечта купить RQ - 4A Global Hawk.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru