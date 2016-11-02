КФУ хочет купить беспилотник за 1,5 млн рублей

Казанский федеральный университет хочет купить беспилотный летательный аппарат за 1, 499 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно техническому заданию, беспилотник должен иметь камеры высокого разрешения, скорость не менее 55 км/ч, а также продолжительность полета не меньше 55 минут.

- Беспилотник будут использовать для получения изображения местности, которые позволят построить фотосхемы, ортофотопланы и крупномасштабные топографические планы, - говорится в сообщении.