В Казани осудили прораба, из-за которого водитель «Газели» упал в шахту лифта на стройке

В Казани осудили 45-летнего прораба одной из строек на проспекте Победы Камиля Гасина, где осенью прошлого года погиб 52-летний водитель "Газели", упавший в темноте в шахту лифта. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Мужчина приехал на стройку для доставки ранее заказанных строительных материалов.

- В ходе телефонного разговора кладовщик велел ему подойти на 4 этаж, чтобы подписать накладные. Поднимаясь в условиях слабой освещенности и захламленности проходов строительным мусором, мужчина упал в шахту лифта с высоты нескольких этажей. Получив травмы не совместимые с жизнью, он скончался на месте, - рассказали ранее в правоохранительных органах.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", были опрошены десятки свидетелей и рабочих. Из их показаний стало известно, что буквально за полтора месяца до трагедии на стройку приезжал другой водитель. Он также должен был подняться на верхний этаж, но не решился - так как лестница не была освещена.

Гайсина обвиняли в том, что он, как ответственный за технику безопасности, не обеспечил опасные участки объекта ограждениями и освещением, свою вину он полностью признал. Ранее мужчина никогда не привлекался к уголовной ответственности, его приговорили его к 2 годам лишения свободы - условно.