В России стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом‍

Счетная палата России зафиксировала с начала текущего 2017 года снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. Как отмечает ведомство, с начала года выдано 352,5 тысячи сертификатов, что составляет только 23% от показателя за аналогичный период 2016 года.

В Счетной палате был подготовлен доклад о ходе исполнения федерального бюджета в текущем году, в который в том числе закладываются и деньги на выплату материнского капитала при рождении второго либо последующего ребенка.

В ведомстве не устанавливали причины такого радикального сокращения численности желающих получить от государства материальную поддержку после рождения ребенка.

- Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали, — прокомментировали ситуацию "Известиям" в Пенсионном фонде России (ПФР).

Там подчеркнули, что снижение объема запросов на материнский капитал не должно рассматриваться как тревожная тенденция или проблема.

Напомним, что сертификат на получение поддержки при рождении второго и последующих детей - материнский капитал - выдается в России с 2007 года. Использовать эти деньги можно только на следующие направления: улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери либо на реабилитацию ребенка-инвалида.

В 2015 году размер маткапитала составлял порядка 453 тысяч рублей, в 2016 этот показатель не индексировался. Данная программа поддержки семей продолжена до 2018 года.