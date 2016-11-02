В Казани родители назвали детей Нил, Раделия и Рем

В Казани на прошедшей неделе родители назвали своих детей Нил, Раделия и Рем, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Полный список самых редких имен выглядит следующим образом: Нил, Минтимер, Раделия, Соломон, Борис, Рем, Герман, Маркус и Рада.

Самые популярные имена - Камилла, Карим, Тимур, Матвей, Софья, Данияр, Полина и Виктория.

Всего в Казани за 7 дней родились 221 мальчик и 227 девочек. Самой юной маме было 19 лет, самой зрелой – 45 лет, самому юному отцу – 19 лет, самому зрелому – 48 лет.