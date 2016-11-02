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В Казани родители назвали детей Нил, Раделия и Рем

В Казани родители назвали детей Нил, Раделия и Рем
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани на прошедшей неделе родители назвали своих детей Нил, Раделия и Рем, об этом сообщает официальный портал мэрии города. 

Полный список самых редких имен выглядит следующим образом: Нил, Минтимер, Раделия, Соломон, Борис, Рем, Герман, Маркус и Рада.

Самые популярные имена - Камилла, Карим, Тимур, Матвей, Софья, Данияр, Полина и Виктория.

Всего в Казани за 7 дней родились 221 мальчик и 227 девочек. Самой юной маме было 19 лет, самой зрелой – 45 лет, самому юному отцу – 19 лет, самому зрелому – 48 лет.

Н. Вильданов, 03.08.2017, 14:53
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 15:08
Метан, Бутан, Пропан...
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Горожанин03 августа 2017, 15:10
Маркус:-D
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ВЕТЕРЕНАР03 августа 2017, 15:15
РЭМ ТУЗИК БАРСИК ПОЛКАН.............
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ВЕТЕРЕНАР03 августа 2017, 15:16
НИЛ АМАЗОНКА ВОЛГА КАМА ЕНИСЕЙ .............
0
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ага03 августа 2017, 15:25
Раделия - правильное имя, халяльное.
2
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Елена03 августа 2017, 15:26
А надо было видимо Закария, Насима, Фарида, Фазиля, Ризван, Газиз, Таиф, Хамид, очнитесь, вас что **ет как кто кого называет?
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8
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Горожанин03 августа 2017, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Маркус:-D
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Уксус :-D
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Горожанин03 августа 2017, 15:33
Идиотизм
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Горожаеин03 августа 2017, 15:44
Анахронизм.
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ага03 августа 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Уксус :-D
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Маркус - немецкое имя, вообще.
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Жанна03 августа 2017, 15:57
Рем в переводе с английского - баран
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Горожанин03 августа 2017, 16:21
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
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0
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Дед03 августа 2017, 16:56
Поколение подгузников дают имена своим отпрыскам как домашним животным:-D придурки.
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Горожанин03 августа 2017, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
А надо было видимо Закария, Насима, Фарида, Фазиля, Ризван, Газиз, Таиф, Хамид, очнитесь, вас что **ет как кто кого называет?
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Нет.. это отец твой ..бал, когда задумал твоё имя..
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Димон03 августа 2017, 18:38
Странно, что Борис и Герман попали в списки редких имен.
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