Стал известен маршрут «Ночного велофеста», который пройдет в Казани

Сегодня, 3 августа, Исполком Казани опубликовал маршрут «Ночного велофеста», который пройдет 5-6 августа в столице Татарстана.

Сообщается, что сбор участников запланирован 5 августа с 20.00 до 22.00 у стен Казанского Кремля на площади 1 Мая. Старт будет дан в 22.00. Колонна велосипедистов проедет по улице Кремлевская, в сторону Оренбургского тракта. Также велосипедисты сделают остановку у Шамовской больницы и финишируют у Казанского кремля.

В связи с этим в городе будут перекрыты ряд улиц.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец товарного знака «Велоночь» Сергей Никитин обратился с требованием в УФАС по РТ отменить электронный аукцион на организацию и проведения мероприятия, которое пройдет вместо «Велоночи». По мнению Никитина, проведение в Казани «Ночного велофеста» является нарушением интеллектуальных прав.