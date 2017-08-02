В Челнах появится комплекс для заклания жертвенных животных‍

В Набережных Челнах построят комплекс для забоя жертвенных животных, о том, как продвигаются работы, сообщили накануне на совещании по организации Курбан-байрама, сообщает пресс-служба исполкома города.

В новом центре планируется расположить комнату для намаза, кабинет ветеринара, места для проведения заклания и разделки животных, а также холодильник. Однако дата окончания строительства пока не называется.

Напомним, в этом году празднование Куран-байрама выпадает на 1 сентября.