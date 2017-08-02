СМИ: власти Казани отказались называть улицу именем Высоцкого

Этой осенью исполняется 40 лет, как в Казани гастролировал Владимир Высоцкий

Назвать одну из улиц Казани именем Высоцкого — с таким предложением обратились в мэрию города поклонники артиста. Однако со стороны казанских властей получили отказ. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

- Считаем наименование улицы Казани именем В.С. Высоцкого нецелесообразным. Согласно положению о комиссии по топонимике при наименовании территорий в честь выдающихся личностей предпочтение отдается выдающимся личностям, родившимся и проживающим в Казани, - сказали в мэрии Казани.

Получив отрицательный ответ, поклонники поэта принялись рассматривать другие варианты увековечить память Высоцкого.

- Появились идеи выпустить подарочные издание книги «Владимир Высоцкий в Казани» с вложением аудиодиска казанских концертов, открыть мемориальную доску с бюстом или барельефом Владимира Высоцкого на здании Молодежного центра с надписью «В этом здании с 12 по 18 октября 1977 года жил и выступал Владимир Высоцкий, - отметил известный в Казани высоцковед, продюсер Владимир Урецкий.

Кстати, этой осенью исполняется 40 лет, как в Казани гастролировал Владимир Высоцкий. За шесть дней он дал 18 концертов во Дворце спорта, 10 — в Молодежном центре, также он выступал в Зеленодольске, КХТИ, Доме актера.