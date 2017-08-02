В Юдино очистят пляж и дно озера Изумрудное

4 августа сотрудники министерства экологии совместно с региональным отделением Русского географического общества проведут экологическую акцию в поселке Юдино на озере Изумрудное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в планах организаторов — очистить от мусора берега, пляжную зону и дно водоема площадью до 5 000 кв.м.
- Очищать дно озера будут аквалангисты Федерации подводного спорта РТ и члены Русского географического общества. Уборку прибрежной зоны проведут члены экологического движения «Будет чисто», Общероссийского Народного Фронта и волонтерского экологического штаба, - сказали в Минэкологии.
Мероприятие организовано в рамках года экологии и общественных пространств в РТ. Начало акции в 10.00.