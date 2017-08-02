На возводимом в Самаре ПСО «Казань» стадионе произошел пожар

В Самаре на местном стадионе, возводимом татарстанской ПСО "Казань", произошел пожар, об этом сообщает ProGorodSamara.ru.

По данным СМИ, со стадиона повалил густой черный дым. Загорелись стройматериалы из резины, сообщает телерадиокомпания "Терра". Пожар произошел на площади 25 квадртаных метров. В результате пожара никто не пострадал, огонь потушили в течение получаса.

Стадион строится к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в 11 городах России.