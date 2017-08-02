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На возводимом в Самаре ПСО «Казань» стадионе произошел пожар

На возводимом в Самаре ПСО "Казань" стадионе произошел пожар
16+
Фото: http://progorodsamara.ru

В Самаре на местном стадионе, возводимом татарстанской ПСО "Казань", произошел пожар, об этом сообщает ProGorodSamara.ru.

По данным СМИ, со стадиона повалил густой черный дым. Загорелись стройматериалы из резины, сообщает телерадиокомпания "Терра". Пожар произошел на площади 25 квадртаных метров. В результате пожара никто не пострадал, огонь потушили в течение получаса.

Стадион строится к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в 11 городах России.

Н. Вильданов, 03.08.2017, 10:12
Тэги: Чемпионат мира по футболу
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Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 10:45
зига деньги стырил,устроил поджог что бы недостачу скрыть? вот такие местные удащливые
0
4
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Горожанин03 августа 2017, 11:30
Похоже не достроют. Много воруют как с Казань арена.
0
3
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Горожаеин03 августа 2017, 12:29
Проделки конкурентов.
0
0
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Горожанин03 августа 2017, 12:37
Так ведь ПСО "Казань"... этим все сказано
0
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