В Казани до конца сентября будет закрыта часть улицы Марджани

В Казани до 24 сентября будет закрыта часть улицы Марджани. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Движение будет ограничено от дома №1 по улице Татарстан до дома №16 по улице Ш.Марджани.

- Закрытие связано с работами по реконструкции магистрального тепловода, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что для проезда закроют участок Копылова-Декабристов. Проезжая часть будет закрыта с 9 по 19 августа около СНТ им.Воровского.