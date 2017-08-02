Вылетевшего из Казани освобожденного «вора в законе» Пецо задержали в Украине

В киевском аэропорту Борисполь задержали вылетевшего из Казани "вора в законе" Резо Бухникашвили по прозвищу Пецо, сообщил накануне вечером в своем Facebook первый замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

- Сегодня полицией Киева в аэропорту Борисполь был задержан российский "вор в законе" по прозвищу Пецо, — написал он.

По его словам, Пецо получил от "украинских друзей" поддельный паспорт, и его "больше всего разозлила ситуация с паспортом".

- Думаю, что преступным «решалам» Николаевской области надо задуматься и проникнуться своим будущим, — заметил Аброськин.

Напомним, Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья - у него был обнаружен рак.

1 августа его депортировали. По неофициальным данным, он должен был отправиться в Грузию.

В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, "вор в законе" Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.