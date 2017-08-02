Под Казанью в оросительном канале утонула 13-летняя девочка

В Лаишевском районе Татарстана в оросительном канале накануне вечером утонула 13-летняя девочка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Инцидент случился в 17:35 около села Русское Никольское.

Две девочки, одна из которых приехала на каникулы из Казани, а другая жила в селе Русское Никольское в приемной семье, решили искупаться в искусственном водоеме, вырытом несколько лет назад для орошения сельхозугодий.

Девочка из Казани, проплыв некоторое расстояние, услышала громкие всплески, оглянулась и увидела, что подруга ушла под воду.

Поблизости никого не было, девочка побежала за помощью к родственникам. Взрослые пытались нырять и искать утонувшую под водой, но ребенка найти не удалось.

Около 20:00 тело утонувшего ребенка подняли с глубины трех метров и передали полицейским.

- Причиной трагедии стало купание в необорудованном месте, - отметили в МЧС.

Напомним, несколько дней назад в поселке Чаллы Яр на Каме утонула 14-летняя девочка.