Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана». Об этом говорится в проекте резолюции съезда.

- Поддерживаем обращение Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана как положительно зарекомендовавшей формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа, - говорится в тексте документа.

Кроме того, конгресс намерен отправить обращение в министерство образования и науки РФ с просьбой разрешить учащимся сдавать ЕГЭ на родном языке.

Напомним, Всемирный конгресс татар проходит в эти дни в Казани, со 2 по 6 августа.