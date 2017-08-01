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Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана»

Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана»
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Фото: ProKazan.ru

Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана». Об этом говорится в проекте резолюции съезда.

- Поддерживаем обращение Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана как положительно зарекомендовавшей формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа, - говорится в тексте документа.

Кроме того, конгресс намерен отправить обращение в министерство образования и науки РФ с просьбой разрешить учащимся сдавать ЕГЭ на родном языке.

Напомним, Всемирный конгресс татар проходит в эти дни в Казани, со 2 по 6 августа.

 

Люция Кашапова, 02.08.2017, 18:45
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин02 августа 2017, 18:39
Как достали шаймиев с минником своим нытьём, поскорее бы 11 августа, тогда успакоются!!!
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9
57
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Горожанин02 августа 2017, 18:48
У кого просит? Обращение Госсовета РТ к кому? Я такие вопросы не решаю.
3
13
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Горожанин02 августа 2017, 18:53
обойдутся
7
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Горожанин02 августа 2017, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
У кого просит? Обращение Госсовета РТ к кому? Я такие вопросы не решаю.
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Как маленькие. У Путина просит и федерального центра
0
14
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Горожанин02 августа 2017, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Пора русским посмотреть мультфильм "Убить дракона", сюжет такой, идет убивать дракона, убивает и сам становится драконом ... . Русские уничтожившие немецкий фашизм, сами становятся фашистами .
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фашизм уничтожили не русские, а советский многонациональный народ! Но в целом соглашусь по поводу человека, который стал драконом.
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18
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Горожанин02 августа 2017, 19:34
В принципе сейчас очень жёсткая вертикаль власти, так что слово президент ничего не значит, можно его назвать хоть его величеством и т.п. хоть королем!!! Но ведь всего лишь исполнитель, причем рядовой, власть в кремле, завтра скажут и тут же его уберут и поставят другого никто и пискнет... Это знаете как дать грамоту хорошему сотруднику и назвать его старшим советником и т.п. без выдачи увеличенной зарплаты или премии, вроде бы и отметили но и затрат минимум. После примера Чечни, когда стерли с лица земли практически полностью другим стало неповадно, как говорится этот пример очень показателен. Так что полная чушь это название президент как и фиктивный псевдодоговор который ничего не даёт в реальности кроме бумажки...
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16
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Горожани02 августа 2017, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Это Всемирный Конгресс Татар, с одной извилиной тебе не понять, успокойся и живи пока.
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Так организовал этот "конгресс" шаймиев , так что сам успокойся! Можешь организовать " конгресс чуваш или марийцев"
4
11
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Горожанин02 августа 2017, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
так минусят фашисты, которым весь мир уже указал их место. Теперь принялись внутренние народы кошмарить.
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Скажем "нет" фашистам!
5
4
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Горожанин02 августа 2017, 19:42
А мне бухой как называть главу и договоры не нужны. ТАТАРИН..
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6
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Не Курю02 августа 2017, 19:46
Как сильно некоторым власти хочется,аж всемирный конгресс придумали,хотя от этой власти ,судя по журналу Форбс выигрыш только сыновьям Шаймиевым...
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Не Курю02 августа 2017, 20:03
НЕТ!!! Президенту в татарстане,иначе в каждом дворе любой желающий захотят президентами числится...
4
17
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Димон02 августа 2017, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Смотрю как много минусуют... А что плохого в том что нация хочет сохранить свой язык, культуру и пусть символический суверенитет? Только русским можно существовать, остальные должны исчезнуть? Нет уж, простите, так дело не пойдет.
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Так я понял что язык и культуру никто не трогает. Упраздняют должность президента, как бессмысленную.
2
16
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Димон02 августа 2017, 20:15
В ответ на комментарий пользователя
Нашего Президента в главу переименовали, он теперь вообще ничего решать не хочет и это не обида, а скорее психология. Президент - очень ответственная должность. Туда абы кого не берут. А вот глава - так себе, значит есть кто-то повыше и он может сделать все за вас.
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От названия его функции не меняються.
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6
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Горожанин02 августа 2017, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
От названия его функции не меняються.
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тогда почему так хотят поменять название? Значит меняется
3
3
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горожанин02 августа 2017, 20:33
Не один президент не едет отчитываться перед другим президентом,если он сеья уважает и свой народ. Пускай через переводчика,но говорит на своем языке. Что за президент,если Путин захочет,завтра его снимет. Татары,не стыдно вам за такого президента.
0
7
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горожанин02 августа 2017, 20:36
Путешественник,а не президент.
2
5
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Горожанин02 августа 2017, 20:45
Mini как королева англии, пафоса много, а толку ноль!
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Димон02 августа 2017, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Mini как королева англии, пафоса много, а толку ноль!
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Вообще не корректное сравнение.
2
1
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Димон02 августа 2017, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Не один президент не едет отчитываться перед другим президентом,если он сеья уважает и свой народ. Пускай через переводчика,но говорит на своем языке. Что за президент,если Путин захочет,завтра его снимет. Татары,не стыдно вам за такого президента.
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А шо делать?
0
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Горожанин02 августа 2017, 21:03
Президент - это должность, причем этот термин подразумевает, что выбранный. А глава, это обобщенное название, то же самое, что слово "руководитель", это может быть директор, генеральный директор, председатель, управляющий... ИО всех этих должностей тоже руководитель.
0
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Димон02 августа 2017, 21:09
В ответ на комментарий пользователя
Президент - это должность, причем этот термин подразумевает, что выбранный. А глава, это обобщенное название, то же самое, что слово "руководитель", это может быть директор, генеральный директор, председатель, управляющий... ИО всех этих должностей тоже руководитель.
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Так получается, что все встало на свои места? Глава субьекта назначается президентом РФ.
1
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Не Курю02 августа 2017, 21:10
Блеать!!!, когда нибудь будет ,всемирный конгресс русских..
2
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Димон02 августа 2017, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
Президент - это должность, причем этот термин подразумевает, что выбранный. А глава, это обобщенное название, то же самое, что слово "руководитель", это может быть директор, генеральный директор, председатель, управляющий... ИО всех этих должностей тоже руководитель.
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Хотя раньше, до Путина, губернаторов выбирал народ республики.
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Горожанин02 августа 2017, 21:11
В ответ на комментарий пользователя
Президент - это должность, причем этот термин подразумевает, что выбранный. А глава, это обобщенное название, то же самое, что слово "руководитель", это может быть директор, генеральный директор, председатель, управляющий... ИО всех этих должностей тоже руководитель.
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Так то слово президент применяется в многих фирмах, например в нашей бывшей был президент фонда. Его просто назначили, так что не надо умничать ... То же мне раздули утку...
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Димон02 августа 2017, 21:12
В ответ на комментарий пользователя Не Курю
Блеать!!!, когда нибудь будет ,всемирный конгресс русских..
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Тебе это зачем?
1
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Димон02 августа 2017, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
Так то слово президент применяется в многих фирмах, например в нашей бывшей был президент фонда. Его просто назначили, так что не надо умничать ... То же мне раздули утку...
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Ты сам особо не умничай. Президент фонда и президент республики, это две большие, и не сопоставимые разницы.
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Горожанин02 августа 2017, 21:16
Здесь умники собрались ни в чем не о сем не разбираются в федерализации. Минаханов руководитель субъекта. понимаете просто его статус закреплен.
0
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Горожанин02 августа 2017, 21:19
В ответ на комментарий пользователя
Так получается, что все встало на свои места? Глава субьекта назначается президентом РФ.
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Я с навальнистами бесед вести не намерен.
3
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Горожанин02 августа 2017, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Так получается, что все встало на свои места? Глава субьекта назначается президентом РФ.
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Ты же на этом сайте орал про какую-то, минеральную? Если ты хохол - дуй в свою страну. Если нет - на дальневосточный гектар.
3
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Горожанин02 августа 2017, 21:23
Кончайте вы это ребят. Будьте Землянами. Покажите пример миру )) казань уникальный город - тут много космополитично мыслящих людей. Хватит обособления. Открытая экономика и народ - не русские, не татары, а жители планеты Земля :)
0
4
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Димон02 августа 2017, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Ты же на этом сайте орал про какую-то, минеральную? Если ты хохол - дуй в свою страну. Если нет - на дальневосточный гектар.
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Да я люблю Боржоми и Есентуки. Но я не понял, за чио ты хочешь меня выслать куда подальше:-)
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Не Курю02 августа 2017, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Тебе это зачем?
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Как зачем????Что-бы обозначить как унижаю русских в России
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Горожанин02 августа 2017, 21:48
:-DОни только для этого собирались?!8-|
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Горожанин02 августа 2017, 21:49
А чо,у нас в конторе(асвальто-бетоный) завод есть президент кампании Чулпандоев Хамматджон.Пусть в Татарстане тоже будет.
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Горожанин02 августа 2017, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
Кончайте вы это ребят. Будьте Землянами. Покажите пример миру )) казань уникальный город - тут много космополитично мыслящих людей. Хватит обособления. Открытая экономика и народ - не русские, не татары, а жители планеты Земля :)
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Мы не будем землянами, мы бьемся за ресурсы, кого-то вообще заживо сжирают мухи, где-то в африке.
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Димон02 августа 2017, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
Я с навальнистами бесед вести не намерен.
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Тебе, ватник, этого никто и не предлогает.
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Горожанин02 августа 2017, 22:00
Пока прекратить всю эту хрень,в 70х годы татары из деревень приезжали с кривыми ногами,тк ели лапшу и конину,у всех был рахит тк не знали ни грибов,ни лука,ни капустыитд ,русские научили выращивать овощи итд,хватит мракобесия ,все жили спокойно ,у нас был не большой город Казань и все жили в дружбе ,а вы приехали хрен знает от куда и смуту наводите у нас,езжайте к себе и работайте и не надо сдесь ваших этих
2
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Горожанин02 августа 2017, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Да я люблю Боржоми и Есентуки. Но я не понял, за чио ты хочешь меня выслать куда подальше:-)
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[***] Он даже не лебираст, который в внутрикуларных интригах хочет затащить инересы своей компании на новые рынки.
Он даже не псих, который изнывает от своей ненависти, вызванной завистью к любому, кто живет лучше его, и не собирается тащить его за уши из болота, пока он сам абсолютно ничего не будет делать.
Он хохлоамериканский агент, такой же что и работали в Прибалтике, в разгнетании Армяно-Азербайжанского конфликта, да много где.
Ему, этому Димону, нужно сунуть его любимую вату, минеральную, в задний проход, чтобы он вместо того, как строчить свои тyпopылыe коменты, собственноручно расчесал ее до мяса, минуя свою вонючее сало.
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Горожанин02 августа 2017, 22:13
И и чтоб было соответствие с занимаемым постом на избранный срок и ответственность перед избирателями.мухаметзянов икрам.спасибо.
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Горожанин02 августа 2017, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Да я люблю Боржоми и Есентуки. Но я не понял, за чио ты хочешь меня выслать куда подальше:-)
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Это ЧMO тут выступало за навального, называя его "единственным адекватным кандидатом в президенты РФ", оно поливало граждан России словом "вата". И это ЧMO, которое во всем своем проявление выступает против Президента РФ В.В. Путина, и той политики, которой придерживается РФ, пытается крыться ей и выступать против субъекта Российской Федерации - Республики Татарстан, и ее избранного Президента РТ, Р.Н. Минниханова, который во всех своих действиях стремится к выполнению указов Президента РФ В.В. Путина.
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Горожанин02 августа 2017, 22:22
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
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Горожанин02 августа 2017, 22:26
В ответ на комментарий пользователя
Да я люблю Боржоми и Есентуки. Но я не понял, за чио ты хочешь меня выслать куда подальше:-)
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И я не удивлюсь, что этот ypoд, что спрятан под никнейм "Димон", под другим никнеймом натаскивает русских на татар.
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Горожанин02 августа 2017, 22:28
Русских в России унижает Путин, ибо он пытается вернуть страну в рабское средневековье, чтобы сохранить свою воровскую власть.Он полный банкрот.Во что он превратил, некогда демократическую страну. Политическое чудовище.
0
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Горожанин02 августа 2017, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Русских в России унижает Путин, ибо он пытается вернуть страну в рабское средневековье, чтобы сохранить свою воровскую власть.Он полный банкрот.Во что он превратил, некогда демократическую страну. Политическое чудовище.
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При петрушке Ельцине тебе было хорошо растаскивать страну, бартером за сникерсы. Ну вот теперь cocи свои сникерсы сам.
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Димон02 августа 2017, 22:40
В ответ на комментарий пользователя Не Курю
Как зачем????Что-бы обозначить как унижаю русских в России
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Обьясни в чем тебя унизили?
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Какой из районов Казани лучший?

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Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
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Голосов: 595
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Голосов: 146
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СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
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Голосов: 135
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Голосов: 527
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