В Татарстане осудили пенсионера, который подорвал гранатой зятя

В Татарстане осудили 61-летнего Николая Федина, который подорвал гранатой зятя. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), - сообщили в ведомстве.

Суд назначил наказание Федину в виде 2,5 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле текущего года в Спасском районе Татарстана в поселке Ким Николай Федин подорвал гранатой пристрой дома своего 42-летнего зятя из-за того, что тот поссорился с его дочерью. По данным следствия, женщина поругалась с мужем, после чего пришла к отцу с жалобой на его поведение.

В свою очередь Федин взял гранату РГД, которую хранил дома последние 15 лет и пошел к зятю. Войдя в котельную, где находился потерпевший, он выдернул чеку и бросил гранату в родственника. Но мужчина успел выбежать из помещения и в результате получил только осколочные ранения рук и ног. При этом в момент нападения в соседней комнате находились внуки Федина в возрасте 7 и 8 лет.