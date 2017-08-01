Президент Татарстана подарил многодетному отцу автомобиль

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил многодетной семье из села Сеитово Верхнеуслонского района новый автомобиль Lada Largus, передает «Татар-информ».

- Рустам Нургалиевич сказал, что все будет, вопрос с автомобилем решим. Большое ему за это спасибо. Здорово, когда ты не брошен, все поддерживают, - сказал многодетный отец Владислав Третьяков.

Отметим, что Третьяков после трагической гибели жены в одиночку воспитывает семерых детей.