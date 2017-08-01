«Это не дядя Ваня с гаечным ключом». Минстрой рассказал о строительстве новых школ в РТ

В Татарстане сейчас ведется строительство 11-ти школ, 5 из которых сдадут к сентябрю

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев рассказал о строительстве новых школ в Татарстане.

- Новые школы совершенно не похожи на ранее построенные. Они больше напоминают сложные современные объекты. За период 2011-2016 года в Татарстане построили 35 новых школ общей вместимостью 9323 места. На эти цели было потрачено более 7 миллиардов рублей.

В 2016 году в Казани был построен новый блок международной школы на 420 мест. Еще два объекта были сданы в Челнах и Тюлячинском районе. По сравнению с прошлым годом, в этом году к сентябрю будут сданы сразу 5 объектов. В этом году планируется сдать школы в Арске, в селе Высокая гора, в Набережных Челнах, а также в микрорайонах 2-я Азинская и “Седьмое небо”. Строительство еще 6-ти объектов планируется завершить в 2018 году. В общей сложности они обеспечат дополнительно 6 791 место на сумму 4,8 млрд. рублей.

Новым школам предъявляют требования не только в плане технологичности и комфортности, но и к персоналу.

- Персонал должен быть не дядя Ваня с гаечным ключом, а инженер ЭВМ-щик, должен уметь работать с программными продуктами, - отметил Гимаев.

Однако несмотря на масштабность, робразовательных учреждений республике все равно не хватает. Сейчас ведется работа по формированию заявок на строительство новых объектов.