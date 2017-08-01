Мэру Казани понравились кондиционеры в детской поликлинике №9

Сегодня, 2 августа, мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход капитального ремонта детской поликлиники №9 по улице Адоратского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в поликлинике обновят кабинеты, появится кондиционирование и будет благоустроена прилегающая территория.

- Мелочей в капитальном ремонте поликлиник быть не может. Это улучшит условия приема пациентов, которым не придется сидеть на приеме в душном помещении, что особенно важно, учитывая возраст обратившихся за помощью, - отметил градоначальник.

Так, благодаря участию поликлиники в программах «Доступная среда» и «Дружелюбная поликлиника» здание адаптируют для пациентов с ограниченными возможностями, также будут расширены холлы, созданы зоны комфорта для посетителей, разграничены потоки больных и здоровых детей.

Напомним, в течение года в столице Татарстана пройдет капремонт во всех детских поликлиниках и в 17 взрослых учреждениях. Всего программа затронет более 50 зданий поликлиник Казани. Все они будут отремонтированы по единому стандарту.