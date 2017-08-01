Управляющий Казанским молочным комбинатом агрохолдинг планирует начать поставки в Китай

Удмуртский агрохолдинг «КОМОС», который владеет Казанским молочным комбинатом, планирует начать поставки в Китай. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети.

- План инвестиционной деятельности компании расписан на несколько лет вперед, и в самое ближайшее время руководство агрохолдинга рассматривает возможность выхода на новые рынки, в частности, на рынок Китая, - отметил заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский молочный комбинат, ранее арендованный компанией «Просто молоко», купит удмуртский агрохолдинг «КОМОС». Стоимость комбината оценили в 1 млрд рублей.