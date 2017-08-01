Госжилфонд передал Исполкому Казани 25 квартир для жителей аварийных домов

Государственный жилищный фонд передал Исполкому Казани 25 квартир для переселения жителей из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Сообщается, что переданы 25 квартир в доме №28 по улице Заречье жилого микрорайона «Салават Купере».

- Также в ближайшее время Исполкому будут переданы еще 11 квартир в доме №18 по улице Зилантовской, - сообщили в Госжилфонде.

Отметим, что с начала текущего года Госжилфонд передал 383 квартиры для «аварийщиков». При этом, количество квартир, подлежащих сдаче в 2017 году, имеется в достаточном количестве для всех участников жилищных программ.