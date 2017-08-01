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На Жилплощадке женщина выбросила двухлетнего сына из окна и спрыгнула вслед за ним

На Жилплощадке женщина выбросила двухлетнего сына из окна и спрыгнула вслед за ним
16+
Фото: ProKazan

В Казани на Жилплощадке накануне вечером пьяная 33-летняя Альбина Мисбахова выбросила своего двух летнего сына из окна второго этажа, после чего спрыгнула за ним, первоначально сообщения о ЧП появились в соцсетях, подробности рассказали в Следственном комитете.

По данным СК, происшествие случилось в квартире на улице Гудованцева, женщина перед инцидентом выпила алкоголь.

- После этого ее мать и сожитель подозреваемой с 2-летним сыном и ее матерью пошли гулять на улицу. При этом они отказались брать с собой подозреваемую, поскольку та была пьяна. Несмотря на это женщина тоже пошла на прогулку. Здесь между родственниками произошел скандал и чтобы окружающие не видели Мисбахову пьяной, семья вернулась домой, - сообщили в СК.

Уже в подъезде женщина выхватила ребенка и забежала с ним в квартиру, которую заперла изнутри. После этого она выбросила мальчика из окна второго этажа, а затем спрыгнула за ним.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении ДРКБ, женщина в результате падения со 2 этажа получила перелом ребра. Свою вину она не признала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".

 
Денис Зарипов, 02.08.2017, 11:54
Тэги: Происшествия
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Комментарии

66602 августа 2017, 12:03
Зарипов - с колхоза ???
0
2
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Димон02 августа 2017, 12:11
"После этого ее мать и сожитель подозреваемой с 2-летним сыном и ее матерью пошли гулять на улицу" сколько в итоге матерей пошлло гулять на улицу?
0
8
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Горожанин02 августа 2017, 12:23
#онажемать
0
0
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